Violenta lite in casa, giovane aggredisce i poliziotti

La scorsa notte la Polizia di Stato di Trieste ha arrestato per minacce, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali un cittadino venezuelano del 1990.



Ha aggredito verbalmente e materialmente gli operatori della Squadra Volante della Questura intervenuti in un appartamento di via della Pietà, nel capoluogo giuliano, per una violenta lite.



Accompagnato negli Uffici del Polo San Sabba, dopo le formalità di rito, è stato tratto in arresto e condotto presso la locale Casa circondariale a disposizione della Procura della Repubblica.