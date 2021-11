Violenta lite nel locale, licenza sospesa per sette giorni

È stato notificato nella tarda mattinata di ieri al titolare di una pizzeria di via Diaz, a Gorizia, il provvedimento del Questore Paolo Gropuzzo che dispone, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, la sospensione per sette giorni dell’autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

La restrizione al locale è stata imposta in quanto, il 31 ottobre, gli agenti della Squadra Volante hanno sorpreso il titolare mentre assumeva comportamenti violenti nei confronti di un avventore. L’episodio, che aveva coinvolto poi anche altre persone, ha generato una situazione di tensione tale da richiedere l’intervento di altri equipaggi delle forze dell’ordine per riportare la situazione alla normalità.