Violenta lite nel locale, stop per 30 giorni

Questa mattina gli agenti della Questura di Pordenone hanno eseguito il provvedimento di sospensione per 30 giorni disposto dal Questore di Pordenone Marco Odorisio nei confronti della Trattoria Al Laghetto, in viale Aquileia. La misura è stata adottata in via d’urgenza dopo il grave episodio verificatosi nella nottata, quando è scoppiata una violenta lite nel corso della quale una persona è stata ferita al volto con un bicchiere, finendo all’ospedale.

Verso le 4, la Sala Operativa della Questura ha inviato sul posto due equipaggi. I poliziotti hanno accertato che due persone, mentre stavano conversando tra loro nei pressi di un'uscita del locale, sono state spintonate e insultate senza apparente motivo da due avventori. Ne è scaturita una lite, degenerata in una violenta aggressione fisica. Un 23enne ha riportato una ferita lacero contusa al volto, provocata dal lancio di un bicchiere. Mentre rientrava nel locale per tamponare la ferita, la rissa è proseguita all’esterno con calci, pugni e lancio di bicchieri.

Il ferito è stato soccorso da un’ambulanza e trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale di Pordenone, dove gli è stata refertata una prognosi di 15 giorni, salvo complicazioni.

All’arrivo dei poliziotti i giovani che avevano provocato il diverbio si erano allontanati, ma le indagini hanno permesso d'identificare l’autore del lancio del bicchiere, un 27enne di Pordenone, denunciato per lesioni aggravate.

Gli agenti hanno contestato anche la somministrazione di bevande alcoliche ad avventori già in evidente stato di ubriachezza. Il locale, sempre in ore notturne, era stato teatro di numerosi interventi da parte delle Volanti per la presenza di persone moleste e in stato di evidente ebbrezza.