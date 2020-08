Violenta lite tra stranieri in centro a Pordenone

Domenica sera, poco dopo le 23, alla Sala Operativa della Questura di Pordenone sono arrivate diverse segnalazioni per una violenta lite tra tre giovani stranieri, che dopo essersi rincorsi erano passati alle vie di fatto nella centralissima piazzetta Cavour. Prontamente due equipaggi della Squadra Volante si sono recati sul posto dove hanno rintracciato un 23enne cittadino pakistano con una ferita lacero contusa all’altezza del ginocchio, che raccontava agli agenti di essere appena stato malmenato da altri due giovani per futili motivi.

Gli agenti, raccolta la descrizione degli aggressori, perlustrando i dintorni della piazza, hanno fermato un 22enne cittadino afghano, richiedente asilo in attesa della decisione competente commissione, in evidente stato di ebbrezza. Durante il controllo, ha cercato di divincolarsi, nel tentativo di aggredire nuovamente l’altro straniero. Poco distante, gli agenti hanno rintracciato l’altro aggressore, un 20enne cittadino pakistano, anche lui ubriaco, titolare di permesso di soggiorno per protezione internazionale scaduto e senza richiesta di rinnovo nei termini previsti.

Accompagnati negli Uffici della Questura i due giovani autori dell’aggressione si sono rifiutati di fornire i documenti e le proprie generalità, strappando i moduli dove erano stati riportati i loro dati. Entrambi i giovani avevano precedenti di polizia in materia di stupefacenti, lesioni, rapina e furto.

A seguito degli approfondimenti effettuati, il Questore di Pordenone Marco Odorisio, ha disposto nei confronti del 20enne cittadino pakistano, il decreto di espulsione con l’ordine di allontanamento da territorio nazionale entro sette giorni e per il 22enne cittadino afghano, richiedente asilo, l’accompagnamento al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Macomer (Nuoro). Questa mattina, gli agenti della Questura di Pordenone lo hanno imbarcato su un volo con destinazione Olbia.