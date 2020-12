Violenta rissa in Borgo Stazione

Rissa in Borgo stazione, a Udine, nella prima serata di ieri, intorno alle 21.30. A far scattare l'allarme un forte rumore in viale Europa Unita, all'altezza del Bar Brasil, nel posteggio delle bici, vicino alla stazione dei treni.

In quel momento, in zona, era attivo il servizio di vigilanza privata del Corpo Vigili Notturni. Era in corso una violenta rissa che vedeva coinvolti quattro cittadini stranieri di origini afghane e pakistane.

I quattro si stavano picchiando, dandosi calci e pugni e lanciandosi bottiglie di vetro, scagliate anche in mezzo alla strada, tanto che diversi automobilisti in transito hanno dovuto fermarsi per non essere colpiti. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato. Gli agenti, insieme alle guardie giurate, hanno sedato la rissa.

Tre cittadini stranieri, peraltro già noti alle forze dell'ordine, sono stati identificati e portati in Questura. Il quarto si è dato alla fuga.