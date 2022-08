Come previsto, è arrivata la pioggia in Friuli ma non senza causare disagi. Un violento acquazzone si è abbattuto nella tarda mattinata tra Udine e Tavagnacco.

Le auto, a causa dell’abbondante acqua presente sulla carreggiata, sono state costrette a procedere quasi a passo d’uomo lungo la Tangenziale.

Alcuni automobilisti, a causa della scarsissima visibilità, hanno preferito fermarsi nelle aree di sosta in attesa che la perturbazione calasse di intensità.