Violento frontale a Sacile, due feriti gravi

Grave incidente intorno alle 19.30 lungo la viabilità che collega l'A28 alla statale 13 Pontebbana, nel comune di Sacile, sulla bretella di Sacile Ovest.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Sacile, intervenuti per rilievi, accertamenti e viabilità, si sono scontrate con una violenza due vetture. Entrambi i conducenti dei veicoli sono rimasti feriti in maniera molto grave.

Sono stati assistiti dal personale medico inviato dalla Centrale Sores di Palmanova, che ha inviato sul posto l'equipaggio di due ambulanze e l'elicottero decollato dalla base di Campoformido.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Friuli Occidentale che hanno messo in sicurezza i veicoli e dato fattivo supporto al personale sanitario.

Le auto incidentate sono state rimosse dal soccorso stradale "Cocozza" di Pordenone.