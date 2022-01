Violento frontale a Tavagnacco, tre persone ferite

Incidente frontale a Tavagnacco, poco prima delle 18.30, lungo via Nazionale, di fronte al concessionario Ford. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate due auto, forse per una mancata precedenza.

Coinvolte una vettura familiare bianca, a bordo della quale viaggiava una coppia di Santa Maria la Longa, e un'utilitaria scura sulla quale si trovava solo il conducente, un uomo di Udine. L'impatto è stato violento e le due macchine sono finite a bordo strada; la familiare è finita parzialmente in un fossato; ingente i danni ai veicoli.

Sul posto, inviata dalla Sores, è intervenuta subito un'ambulanza che ha trasportato i tre feriti all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Tutti hanno riportato lesioni serie, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto i Vigili del Fuoco del Comando di via Popone, per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati e della sede stradale. Qualche disagio per il traffico.