Violento frontale in Tangenziale Est, due feriti

Violento incidente lungo la Tangenziale Est, tra Tavagnacco e Povoletto, intorno alle 18.30. Per cause ancora in corso di accertamento, due veicoli, un'auto e un van, si sono scontrati quasi frontalmente, bloccando la circolazione e rimanendo danneggiati.

Feriti i due conducenti, di cui uno in maniera più seria. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, insieme ai Vigili del Fuoco e al personale sanitario.

Il tratto è stato chiuso per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Inevitabili i disagi al traffico.