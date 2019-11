Violento frontale tra due auto a Ranzano di Fontanafredda

Due feriti a Ranzano di Fontanafredda in un violento incidente avvenuto questa mattina, poco dopo le 7.15. Due auto si sono scontrate frontalmente, all'incrocio con la strada per Nave.

Un'Opel Corsa guidata da una donna italiana e una Mercedes Classe C guidata da un cittadino statunitense, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate.

Nell'i9mpatto, i due conducenti sono rimasti feriti e una volta estratti dagli abitacoli sono stati assistiti dal personale sanitario di Pordenone e trasportati all'ospedale di Pordenone. Sul posto i Vigili del Fuoco di Pordenone che hanno messo in sicurezza le vetture.

Rilievi i Carabinieri di Sacile e personale della base USAF.