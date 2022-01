Violento incendio a Bagnarola di Sesto al Reghena

Violento incendio, nella tarda mattinata, a Bagnarola di Sesto al Reghena, in via Sacile 10. L'allarme è scattato poco prima di mezzogiorno in un'abitazione su due piani dove vive una famiglia che, fortunatamente, è riuscita a mettersi in salvo.

Sul posto la squadra dei Vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento, supportata da altre provenienti dalle sedi di Pordenone, Maniago e dal vicino distaccamento di Portogruaro. Le operazioni di spegnimento sono state particolarmente impegnative per l'intensità delle fiamme e il completo coinvolgimento dell’edificio, che alla fine è stato dichiarato inagibile.

In totale sono intervenute tre autopompe, tre autobotti, il carro bombole per il continuo ripristino dei dispositivi per la protezione delle vie respiratorie dei soccorritori e il tecnico di guardia. Le operazioni di minuto spegnimento sono ancora in corso, così come l'accertamento delle cause a cura del Nucleo Investigativo Antincendi dei pompieri di Pordenone.