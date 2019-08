Violento incendio al confine sloveno

Violento incendio al confine tra la provincia di Gorizia e la Slovenia, nella zona di Merna. Si tratta di un rogo boschivo che fa venire in mente subito quello divampato circa vent'anni fa, sempre nella stessa area, che richiese giorni e giorni per essere domato. Sul posto stanno operando cinque squadre dei vigili del fuoco slovene; l'intervento non è semplice, a causa del vento di Bora.

Il Comando dei pompieri di Gorizia sta monitorando l'area per capire se ci siano ripercussioni anche su territorio italiano. L'odore di bruciato si sente in particolare nei comuni a confine. La colonna di fumo è ben visibile nel Goriziano.