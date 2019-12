Violento incidente tra Aquileia e Grado, tre feriti

Violento incidente intorno alle 21.30 di ieri, sulla regionale 352, ad Aquileia, in località Belvedere, vicino alla trattoria "Da Piero", al confine con il comune di Grado. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente una Ford Focus e una Renault Clio. Dopo l'impatto una delle due vetture è finita contro il guard rail, sfondandolo. A restare coinvolti nell'incidente due uomini di 50 e 73 anni, uno dei quali ha avuto notevoli difficoltà a uscire dall'abitacolo, e una donna. Sono tutte persone residenti a Grado.

Tutti i feriti sono stati trasportati con le ambulanze all'ospedale di Palmanova. Non sarebbero in pericolo di vita. Dopo l'allarme la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto due ambulanze dalla Sogit di Grado per il trasporto dei feriti, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli, i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Monfalcone, i Carabinieri della Stazione di Villa Vicentina per i rilievi. Da chiarire la dinamica dell'incidente. Una delle due vetture arrivava da Aquileia e l'altra da Grado. Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro.