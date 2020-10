Violento schianto tra due macchine e un autotreno

Incidente a Campoformido, lungo via Zorutti, poco dopo le 12. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale, intervenuti per i rilievi e per la viabilità, si sono scontrate due auto e un autotreno.

Nell'impatto, molto violento, una delle due vetture è finita a bordo strada, in un fossato, e uno dei mezzi ha perso uno pneumatico.

Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto un'ambulanza, l'equipaggio sanitario di un'autolettiga della Sogit di Udine, oltre ai Vigili del Fuoco del Comando di via Popone, per la messa in sicurezza dei mezzi e della sede stradale. Nell'incidente è rimasta ferita una persona, portata in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita.

Disagi per la viabilità.