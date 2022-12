Violento scontro a Castions di Zoppola, due feriti gravi

Due persone sono rimaste gravemente ferite nello scontro fronto-laterale tra due vetture, nel primo pomeriggio, in via Domanins, a Castions di Zoppola.

Dopo la chiamata al Nue 112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza da Pordenone ed entrambi gli elisoccorsi del Friuli Venezia Giulia, oltre ai Vigili del fuoco.

Le persone coinvolte nell'incidente, infatti, erano rimaste incastrate all'interno delle auto.

Un uomo di 30 anni è stato trasportato in gravissime condizioni, in volo, con il primo elicottero sanitario all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, mentre una ragazza di 26 anni è stata elitrasportata con il secondo velivolo sanitario al pronto soccorso di Cattinara, in gravi condizioni.

Una terza persona, con lesioni minori, è stata accompagnata per le cure del caso al Santa Maria degli Angeli di Pordenone con l'ambulanza.

Le cause del sinistro sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri.