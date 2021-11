Violento scontro a Fiume Veneto, due auto nel fossato

I Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti intorno alle 23.30 con la prima partenza della centrale per un incidente avvenuto sulla statale 13 "Pontebbana" a Fiume Veneto, all'altezza del centro commerciale Emisfero.

Due auto si sono scontrate, una è finita nel fossato rovesciandosi, l'altra ha proseguita la sua corsa per qualche centinaio di metri, fermandosi a sua volta nel fossato.

La squadra dei pompieri ha messo in sicurezza i mezzi incidentati e collaborato con i sanitari per la stabilizzazione dei feriti di uno dei due veicoli, mentre l'altro conducente aveva abbandonato l'auto e si era allontanato a piedi lungo la statale. È stato poi fermato dalle forze dell'ordine e consegnato ai sanitari, anche lui ferito in modo non grave.

Sul posto due ambulanze e l'automedica per il soccorso sanitario, i Carabinieri per rilievi e accertamenti.