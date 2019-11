Violento scontro a Sacile, due feriti

Incidente frontale, ieri sera, intorno alle 21.30 a Sacile. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto, una Lancia Y e una Mini, si sono scontrate lungo si sono via Prati Santa Croce. La gravità dell'impatto ha richiesto l'uso del gruppo idraulico da soccorso affinché i vigili del fuoco di Pordenone potessero liberare l'autista della Lancia Y, incastrato all'interno dell'abitacolo.

Contemporaneamente, i soccorsi hanno proceduto a spinalizzare a terra il passeggero della Mini in attesa della seconda ambulanza. Ogni operazione si è svolta in perfetta sinergia con il personale medico sul posto, presente con l'automedica di Sacile e due ambulanze da Pordenone. Il bilancio finale del violento sinistro è di due feriti; la più grave è stata poi elitrasportata all'ospedale di Trieste. Sul posto anche la radiomobile dei Carabinieri di Sacile per i rilievi.