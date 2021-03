Violento scontro a Tarcento, muore a 34 anni

Incidente mortale a Tarcento, in via Udine, tra la carrozzeria e la pizzeria Aria 5 intorno alle 17 di ieri. Due auto si sono scontrate con violenza. Feriti in maniera gravissima madre e figlio, di Segnacco di Tarcento, che viaggiavano su una Fiat 126. L'uomo, Andrea Puppatti, 34 anni, si è spento in ospedale in seguito alle ferite riportate; in condizioni molto serie la donna, 66 anni.

A dare l'allarme una residente che ha chiamato il 112. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Rossa, un'automedica e l'elicottero sanitario, atterrato vicino al campo sportivo nell'area delle scuole, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli e di San Daniele del Friuli che hanno liberato il 34enne dalle lamiere. Per rilievi e accertamenti i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Cividale del Friuli.

La strada è stata chiusa.

Il conducente dell'altra auto, una Golf GTI, ferito in modo non grave, è stato denunciato nella notte per omicidio stradale.

Nel 2010, poco più avanti, sempre in via Roma, era morta la sorella di Andrea, anche lei in un terribile incidente, accaduto nella notte di Capodanno; un destino tragico ha unito i due fratelli.