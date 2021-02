Violento scontro, due mezzi cappottati

Incidente poco dopo le 19.30 lungo il raccordo autostradale Ra13, nel territorio del comune di Duino Aurisina. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, intervenuta per rilievi e la viabilità, si sono scontrati due mezzi che viaggiavano in direzione Venezia.

Nell'impatto uno dei due veicoli si è ribaltato su un fianco, mentre l'altro si è cappottato. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Opicina. Dopo l'allarme la Centrale Sores di Palmanova ha inviato l'equipaggio di un'ambulanza per soccorrere una rimasta ferita, trasportata in ospedale. Disagi per il traffico.