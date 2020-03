Violento scontro nella notte in autostrada, tre feriti

Violentissimo tamponamento nella notte lungo l'autostrada A28, poco prima dell'uscita di Porcia, in direzione Conegliano. Per cause in corso di accertamento, due automobili di grossa cilindrata, una Mercedes e una Bmw, si sono tamponate. L'impatto è stato tale da trascinare i mezzi per 300 metri, disseminando l'autostrada di detriti, pezzi di plastica e carrozzeria.

Coinvolta anche una terza vettura, una Ford C-Max. A bordo della Mercedes viaggiavano due persone di Sesto al Reghena; a bordo della Bmw un cittadino straniero residente a Sacile mentre sulla Ford un uomo di Aviano.

Tre le persone che sono rimaste ferite, trasportate in ospedale, per fortuna con lesioni lievi. Le loro condizioni non destano preoccupazione.

L'arteria è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso da parte di due ambulanze, della Polizia stradale di Pordenone, dei Vigili del Fuoco del Comando di via Interna e del personale di Autovie Venete. È successo poco dopo la mezzanotte e mezza; le operazioni si sono protratte fino alle 2.30.