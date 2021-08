Violento scontro sullo svincolo di Porcia dell'A28

I Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti poco dopo le 18 per un incidente frontale tra due auto che, probabilmente per il fondo bagnato, hanno perso il controllo sulla rampa dello svincolo autostradale della A28, a Porcia.

I pompieri, dopo aver chiuso alla viabilità lo svincolo, hanno messo in sicurezza le vetture e supportato il personale sanitario, che ha prestato soccorso a una delle persone coinvolte nell'impatto; il ferito è stato imbarellato e trasportato in ambulanza all'ospedale per accertamenti. Presente anche la Polizia stradale.