Violento scontro tra auto e moto, grave il centauro

Grave incidente a San Leonardo, nella frazione di Scrutto, nelle Valli del Natisone poco dopo le 13. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli, intervenuti per rilievi e viabilità, si sono scontrati una vettura e una moto. Nell'impatto, ad avere la peggio è stato il centauro che, rovinato sull'asfalto, rimasto ferito seriamente.

Dopo l'allarme, lanciato con una chiamata al Nue 112, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e, da Campoformido, è nuovamente decollato l'elicottero sanitario alla volta delle Valli del Natisone. È atterrato a San Pietro al Natisone, in attesa dell'arrivo dell'autolettiga.

Il conducente della moto è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. È grave, ma non sarebbe in pericolo di vita. Si tratta di un uomo che viaggiava sulla moto con il figlio.