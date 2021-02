Violento scontro tra due auto a Tarcento

Grave incidente a Tarcento, in via Udine, tra la carrozzeria e la pizzeria Aria 5. Due auto si sono scontrate con violenza. Feriti in maniera seria un uomo e una donna. A dare l'allarme una residente che ha chiamato il 112.

Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Rossa e l'elicottero sanitario, atterrato vicino al campo sportivo nell'area delle scuole; i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli e San Daniele del Friuli e, per rilievi e accertamenti, i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Cividale del Friuli.