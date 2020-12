Violento scontro tra due auto in A28, feriti i due conducenti

Incidente, ieri sera, poco prima delle 22, lungo l'autostrada A28, tra le uscite di Pordenone Interporto e Cimpello al km 18+200, in direzione Portogruaro.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Pordenone, due auto si sono scontrate. Sul posto la prima partenza dei Vigili del Fuoco di Pordenone; i pompieri sono intervenuti per la messa in sicurezza delle due vetture e a supporto del personale medico con un'ambulanza da Pordenone per prestare le cure del caso ai due conducenti, rimasti entrambi feriti. Non sarebbero in gravi condizioni.

La viabilità ha subito rallentamenti fino al completo sgombero dei veicoli e dei detriti.