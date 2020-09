Violento scontro tra due auto in A28

Violento impatto tra due auto, una Peugeot e una Mitsubishi con tre persone, è avvenuto lungo il tratto autostradale A28 al km 15 tra Azzano decimo e Cimpello in direzione Conegliano, poco dopo le 21.30.

Le dinamiche sono ancora da accertare, ma lo scenario che si è presentato ai soccorritori è stato di due vetture distanti una dall'altra di circa un centinaio di metri.

Sul posto sono state inviate due squadre dei Vigili del fuoco da Pordenone e da San Vito, per un totale di cinque mezzi.

In queste situazioni l'utilizzo di due mezzi pesanti per squadra ha lo scopo di proteggere gli operatori al lavoro facendo da scudo da eventuali pericoli derivanti dalla circolazione sulla carreggiata autostradale.

La squadra di San Vito è intervenuta sulla Mitsubishi, che trasportava tre persone, una delle quali è stata estratta dai pompieri grazie all'utilizzo delle cesoie e del divaricatore. La squadra di Pordenone ha prestato soccorso all'infortunato della Peugeot.

Contemporaneamente una campagnola, mezzo leggero utilizzato in questo periodo di pandemia per garantire il distanziamento sociale tra i componenti della squadra, si è recata nella piazzola di atterraggio per elicotteri per recuperare il personale sanitario e trasportarlo sul luogo dell'incidente.

I vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza lo scenario. Presenti due ambulanze e la Polizia stradale.