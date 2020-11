I Vigili del Fuoco del distaccamento di Opicina, sono intervenuti poco dopo le 15.30, in Strada Nuova per Opicina, in prossimità di una curva lungo via delle Beatitudini, arteria che porta alla casa di riposo, per un incidente stradale tra due auto.

Una persona è rimasta ferita ed è stata presa in carico dal personale sanitario mentre i pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza gli autoveicoli. Sul posto i Vigili urbani per i rilievi.