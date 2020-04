Violento scontro tra due auto

Un altro incidente nel pomeriggio di ieri, sempre sulle strade del comune di Majano, ha coinvolto due auto, scontratesi in un impatto fronto-laterale. È stato necessario chiudere temporaneamente la via coinvolta dal sinistro per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Fortunatamente i conducenti delle due macchine non sono rimasti feriti.

Sul posto, la Centrale Sores di Palmanova ha comunque inviato l'equipaggio di un'ambulanza, i Carabinieri della Stazione di San Daniele del Friuli, per tutti i rilievi e gli accertamenti, e i Vigili del Fuoco Volontari di San Daniele del Friuli. I pompieri hanno messo in sicurezza le auto incidentate e nel messo in sicurezza l'area in cui si è verificato lo scontro.