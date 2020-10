Violento scontro tra un'Alfa e un autotreno

Violento scontro, poco dopo l'una di questa notte, a Campolessi di Gemona, all'incrocio fra la statale 13 Pontebbana e via Buja. Coinvolti nell'incidente - per cause ancora da accertare da parte di una pattuglia dei Carabinieri di Tolmezzo per i rilievi - un'Alfa Romeo Mito, che usciva dalla laterale, e un autotreno, che proveniva da nord.

Ingenti i danni per la vettura ma per fortuna la conducente e il suo passeggero, entrambi ventenni, sono riusciti a uscire autonomamente dall'abitacolo; sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati all'ospedale di Tolmezzo per le cure del caso. Sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento di Gemona, a supporto dei sanitari e per la messa in sicurezza dello scenario.