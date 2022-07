Violento tamponamento tra due auto, un conducente intrappolato

Poco prima delle 18, i Vigili del Fuoco del Comando di Trieste sono stati chiamati a intervenire per un incidente lungo il Raccordo Autostradale 13, in direzione Monfalcone, nel tratto tra Fernetti e Prosecco.

Giunta dalla Centrale, la prima squadra ha provveduto alla messa in sicurezza di due auto, coinvolte in un brutto tamponamento, e a liberare, attraverso l'utilizzo delle cesoie e del divaricatore, un conducente intrappolato nell'abitacolo, per poi affidarlo alle cure del 118. Sul posto anche la Polizia Stradale e il personale Anas.