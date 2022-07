Violentò una minorenne in Carnia, arrestato lo stupratore

La Polizia ferroviaria di Genova e il personale della Squadra Mobile di Venezia hanno arresto in Liguria un cittadino albanese 36enne, condannato a dieci anni di reclusione per violenza sessuale su una minorenne, commessa nell'estate del 2018 in un paese della Carnia.

L'uomo, irregolare in Italia, era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine ed era ricercato dall'Interpol grazie a un mandato internazionale.

L'attività di indagine della Polizia di Stato ha permesso di stringere il cerchio attorno all'uomo, fino a individuare con precisione dove si trovasse. A quel punto, gli investigatori hanno potuto seguirlo in sicurezza, per poi procedere all'arresto dopo un suo tentativo di fuga.