Violenza di genere, 217 casi da inizio anno in Friuli

Da un mese, è entrato in vigore il codice rosso, una serie di modifiche al codice penale pensata per tutelare le vittime di violenza domestica e di genere. In Friuli, le nuove disposizioni non hanno portato a un’impennata delle denunce. Anche se i numeri sono tutt’altro che trascurabili. A tracciare il bilancio è il procuratore capo di Udine, Antonio De Nicolo, che sottolinea come non si sia registrato un aumento delle segnalazioni, "perchè l'attenzione, anche da parte delle forze dell'ordine, era già alta".

Dal 1 gennaio al 3 settembre 2019, la Procura udinese ha aperto 217 procedimenti per maltrattamenti (erano stati 328 nel corso dell’intero 2018), 137 dei quali per stalking, 67 per violenza sessuale e 134 per lesioni aggravate da rapporto di parentela.

Un nodo, però, è l’obbligo di ascoltare le vittime entro tre giorni dalla denuncia. “Avendo stabilito che tutto è urgente, di fatto nulla è urgente", commenta De Nicolo. “A magistrati e forze dell’ordine non resta un minimo di discrezionalità”. Costringendo a calendarizzare subito tutte le audizioni, insomma, “si rischia di posporre altre situazioni che sarebbero davvero urgenti".

Nel corso del mese, si sono registrati due-tre casi di violazione del divieto di avvicinamento alla vittima o di allontanamento dalla casa familiare, episodi che costituiscono una nuova e autonoma fattispecie di reato. Il primo ‘codice rosso’ in Friuli era stato denunciato da un uomo, vittima di stalking da parte dell'ex compagna, per la quale è stato disposto il divieto di avvicinamento.