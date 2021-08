Violenza di gruppo a Lignano, proseguono le indagini

Proseguono le indagini della Squadra Mobile di Udine dopo la violenza di gruppo denunciata da una 18enne friulana, nel pomeriggio di martedì, in un appartamento di Lignano Sabbiadoro.

Gli agenti hanno sequestrato cellulari ed effetti personali dei cinque ragazzi, di età compresa tra i 17 e i 21 anni, indagati per lo stupro. In particolare gli investigatori intendono visionare gli smartphone per verificare se nelle chat e nei video ci siano riferimenti alla violenza.

Per il momento non sono state ipotizzate misure cautelari nei loro confronti. In questo senso, una prima relazione della Squadra Mobile è sul tavolo dei Pm della Procura di Udine e di quella minorile di Trieste. I magistrati dovrebbero a breve chiedere che gli indagati siano sottoposti a tampone per estrarne il Dna.