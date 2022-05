Violenza in piazza Garibaldi, presidio della Polizia

La Questura di Trieste scende in campo per la sicurezza di piazza Garibaldi, teatro di violenze nelle scorse settimane. Dopo i due Daspo commissionati ai protagonisti di altrettante aggressioni, domattina la Polizia di Stato sarà presente con un punto di ascolto e informativo mobile dedicato alla cittadinanza e, in particolare, alle donne, per diffondere l’importanza di una cultura fondata sulla parità di genere.

Il personale distribuirà i dépliant della campagna realizzati dal Servizio centrale anticrimine e avrà a disposizione i volantini tradotti nelle lingue più diffuse in città (sloveno, serbo, croato, ucraino, rumeno, albanese, arabo, inglese, spagnolo e portoghese). Il materiale riporta anche i recapiti della ‘rete’ da attivare in caso di necessità: oltre alla Questura, il Centro antiviolenza Goap, l’Associazione Interpares, i Servizi sociali del Comune, il numero verde nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 1522, ciascuno in grado di fornire, nell’ambito delle strette competenze, il proprio contributo alle donne in difficoltà per offrire loro un’alternativa possibile.

Lo scopo è quello di raccogliere testimonianze e spunti operativi, facendo al contempo emergere il sommerso del fenomeno silente della violenza di genere. La Polizia di Stato ricorda inoltre che si possono effettuare segnalazioni di episodi di spaccio, bullismo o altri reati e anche di violenza domestica attraverso l’App Youpol (disponibile anche in sloveno, croato, serbo e arabo) per divulgare più possibile il messaggio di prevenzione in tutte le culture presenti sul territorio ed incrementare le forme di prevenzione.