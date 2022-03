Violenza sessuale di gruppo su una minore, scatta l’arresto negli Usa

E’ stato estradato in Italia il cittadino americano Alexìs Mìguel Bodden, condannato a sette anni di reclusione dal Tribunale di Pordenone per un grave episodio di violenza sessuale di gruppo ai danni di una minorenne, avvenuto a febbraio del 2011.

L’uomo, l’1 marzo, è arrivato all’aeroporto di Fiumicino, scortato da personale Interpol, consegnato all'Italia dalle Autorità giudiziarie americane a seguito del completamento della procedura di estradizione promossa dalla Procura della Repubblica di Pordenone, con l'ausilio dei competenti Uffici del Ministero della Giustizia.

Bodden era stato arrestato - su mandato di cattura internazionale - negli Usa, in Pennsylvania, il 5 novembre 2021; da quella data è rimasto in stato di detenzione, in attesa delle procedura giudiziaria statunitense, che si è conclusa positivamente. All'arrivo in Italia gli è stato notificato l'ordine di carcerazione. Poi è stato arrestato dal personale dell'ufficio di Polizia di frontiera aerea e condotto in una struttura carceraria del Centro Italia per scontare la pena.

“Non è frequente che gli Stati Uniti autorizzino, a fini di espiazione della pena irrogata da Tribunale italiani, la consegna di loro cittadini”, riferisce il Procuratore Raffaele Tito. “Quanto avvenuto ieri - che è anche il frutto di un intenso scambio di informazioni avvenuto in questi mesi fra le autorità giudiziarie di Paesi così lontani e diversi giuridicamente fra loro - dimostra che la correttezza procedimentale e il rispetto dei diritti degli imputati da parte del Tribunale di Pordenone sono stati positivamente riconosciuti dalle Autorità americane”.