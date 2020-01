Violenza sessuale la notte di Capodanno

L'anno nuovo, a Udine, comincia con un brutto episodio di cronaca, accaduto proprio quando l'euforia per l'arrivo del 2020 è esplosa in piazza I maggio, fulcro dei festeggiamenti. Una giovane sui 30 anni sarebbe stata violentata da uno sconosciuto proprio in quei frangenti, nel cuore dei festeggiamenti, tra la folla in festa che non si è accorta di quanto stava accadendo.

La donna sarebbe stata strattonata da un uomo e portata in una zona isolata, dove l'aggressore ha approfittato di lei. Una storia dai contorni ancora confusi e incerti, su cui indaga la Squadra mobile del vicequestore Massimiliano Ortolan.

La giovane, dopo la violenza, è riuscita a fuggire e si è rivolta ai sanitari del Pronto soccorso dell'ospedale di Udine per le prime cure. E' qui, in ospedale, che la violenza è stata ricostruita e raccontata dalla vittima. Sulla base della ricostruzione fornita dalla donna ora si cercano riscontri ed elementi che permettano di identificare l'aggressore.