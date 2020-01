Violenza su minorenne, scattato il Codice Rosso

L’insegnante di una scuola media dell'area monfalconese è stato arrestato, ai domiciliari, dai Carabinieri per violenza sessuale nei confronti di una sua ex alunna. L'indagine è scattata grazie all'applicazione del cosiddetto Codice Rosso. Sebbene la vittima, una 15enne, non fosse più nella classe dell'ormai suo ex docente, l'uomo le impartiva ripetizioni private. La famiglia della ragazzina era ignara della relazione nata ormai mesi fa tra i due, che hanno quasi 30 anni di differenza.

Stando a quanto trapela dalle fonti investigative isontine, che mantengono il massimo riserbo sulle indagini, il professore era convinto della propria non punibilità, dal momento che la ‘storia’ era cominciata dopo che la sua ex allieva aveva compiuto i 14 anni. L'uomo, un 44enne sposato, si sarebbe giustificato sottolineando che la ragazza era consenziente.

L’istituto scolastico dove insegna ha avviato le pratiche per la sospensione cautelativa dal servizio, fino a che non saranno chiariti i contorni della vicenda.

“Con la dovuta prudenza, che in casi come questo è più che mai necessaria, da sindaco e prima ancora da mamma condanno senza se e senza ma questi gravi accadimenti", commenta il sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint. "Tanto più che quanto successo è assolutamente inaccettabile perché di mezzo c’è un insegnante, quindi qualcuno a cui affidiamo con fiducia i nostri figli, che devono essere tutelati a ogni costo. Ringrazio i carabinieri che hanno seguito questa grave situazione”.