Violenza sulle donne, in vigore il Codice rosso

Entra in vigore domani il Codice rosso, la modifica al codice penale che punta a tutelare le vittime di violenza domestica e di genere. "La riforma – ha detto il Procuratore capo di Udine, Antonio De Nicolo - richiede un totale cambio di passo nella valutazione dei reati all’interno dei nuclei familiari". Per questo, la Procura ha predisposto una direttiva destinata alle Forze dell'ordine e ai suoi sostituti, che sarà pubblicata anche sul sito istituzionale.

Tra le principali novità, il fatto che non si parli più di liti o dissidi, ma di violenza domestica. I problemi di applicazione, però, non mancano. “Servono adeguate case famiglia sul territorio, mediatori culturali per sostenere le vittime che arrivano da altri Paesi e fondi per la formazione degli operatori di Polizia", spiega De Nicolo. L’invito, quindi, è in primo luogo alla Regione, affinché si possano individuare risorse per sopperire alla mancanza di finanziamenti nazionali.

Altra importante novità introdotta dalla riforma è quella che impone di ascoltare la vittima entro tre giorni dall’episodio denunciato, in modo che il magistrato posa disporre immediatamente una misura restrittiva nei confronti dell’aggressore.