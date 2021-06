Violenze contro un'anziana, badante condannata a 2 anni

E' stata condannata a due anni di carcere per maltrattatamenti, perchè anziché prendersi cura dell'anziana assistita le usava violenza. E' la brutta storia che vede protagonista una badante straniera di 68 anni arrestata e condotta in carcere con le accuse di maltrattamenti e violenza domestica, in applicazione del Codice rosso.



Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Trieste e affidate al Nucleo Contrasto Violenza e Stalking, hanno portato gli investigatori, supportati dai parenti dell'anziana vittima di violenze, ad accertare e documentare vessazioni e violenze, fino ad arrestare la badante. La donna è stata giudicata con rito abbreviato e ritenuta colpevole dal Tribunale di Trieste.



Anche la figlia dell'arrestata, a sua volta badante, è stata condannata per concorso in furto aggravato, in relazione alla sparizione di alcuni gioielli dell'anziana. Non solo, madre e figlia bandanti sono stete denunciate per alcuni furti in un supermercato cittadino, ma il processo si deve ancora celebrare.