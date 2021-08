Virus del Nilo, un paziente ricoverato a Pordenone

Nuova infezione da Virus del Nilo emersa in Friuli Venezia Giulia. Il caso è stato individuato nel Pordenonese su un paziente di 67 anni ricoverato dal 5 agosto. A darne notizia è stata la Direzione medica del presidio ospedaliero AsFo di Pordenone che ha sottolineato come l'uomo, residente nel Friuli Occidentale, non abbia effettuato viaggi o spostamenti nell'ultimo mese.

Il pordenonese, ricoverato nel reparto di Neurologia, presentava febbre ed encefalite. I successivi esami clinici hanno fugato ogni dubbio: era stato contagiato dal West Nile Virus. Le sue condizioni sono in miglioramento, ma la prognosi rimane ancora riservata.

Recenti analisi hanno segnalato la positività al virus di zanzare nella zona di Udine, Gorizia e nella limitrofa area di Jesolo. A partire da oggi, tutti i donatori di sangue del Fvg saranno testati, a livello precauzionale, per il virus.

Il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale sta raccogliendo le informazioni necessarie per procedere con un tempestivo sopralluogo per valutare la presenza del vettore e l'eventuale necessità di una bonifica nella zona di residenza del paziente.