Visite dei ladri, spariscono monili, orologi e contati

Diversi furti in abitazione nelle ultime ore nell'ex provincia di Udine. A Tavagnacco i ladri hanno rubato monili, orologi e contati per un valore di alcune migliaia di euro, dopo essere penetrati da una finestra sul retro, in assenza dei proprietari, e aver messo a soqquadro tutte le stanze.

Colpo anche in una casa di Codroipo, dove i topi d'appartamento sono riusciti a forzare una porta e a rubare contanti e alcuni generi alimentari, per un danno di scarso valore. La brutta scoperta al rientro della famiglia, nella prima sera di ieri, quando è scattata una chiamata al 112.

Malviventi in azione, infine, anche a Reana del Rojale, dove sono spariti soldi, monili in oro e altri preziosi. Danni anche a una porta che è stata scassinata.