Visite sanitarie a domicilio? Attenti alla truffa

Allarme truffe telefoniche, come denuncia Asugi, Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina. In questi giorni sono giunte numerose segnalazioni di persone che hanno ricevuto telefonate a nome di servizi dell’Azienda Sanitaria da parte di fantomatici operatori di Distretto o dei Servizi Infermieristici. L'operatore al telefono è in possesso di alcune informazioni riguardante gli utenti come il nome del medico di base e l'indirizzo di residenza, e chiede di poter conoscere lo stato di salute e eventualmente far visita a domicilio.

Si tratta però di una truffa. Asugi ha quindi diffuso una nota raccomandando alla cittadinanza di porre molta attenzione a telefonate di questo tipo.