Vito D'Asio, i pompieri salvano un cane

Intervento particolare per la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Spilimbergo che, questa sera, intorno alle 19.15, ha soccorso un cane ad Anduins, in comune di Vito d'Asio. L'animale era scivolato dal ciglio della strada ed era caduto in un dirupo fondo tre metri, nella zona fonte solforosa.

Non riusciva più a risalire e i suoi guaiti hanno attirato l'attenzione di un altro cane che era a passeggio con i padroni; da qui la loro richiesta di soccorso. Il cinovigile di zona ha preso in consegna l'animale in attesa di individuare i proprietari.