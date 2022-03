Vittime delle truffe finanziarie, da 16 anni il fondo non è operativo

Il Tar del Friuli Venezia Giulia ‘bacchetta’ il ministero dell’Economia e la Presidenza del Consiglio. Il giudice amministrativo ha dato ragione a un ricorrente che, vittima di una truffa commessa da intermediatori finanziari, aveva chiesto al Mef di accedere a un apposito fondo istituito con la Finanziaria del 2006. Il Ministero, però, aveva rigettato la domanda perché non ci sono le regole necessarie per rendere operativo il fondo.

Il Tar ha ritenuto che la mancanza di una disciplina per l’attuazione della legge che ha istituito il fondo “non può assolutamente andare a scapito di chi, come il ricorrente, ritiene di soddisfare i requisiti per accedere all’indennizzo”. Da qui l’auspicio dei giudici amministrativi che “il Ministero, o la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che non può ritenersi assolutamente estranea all’attuazione della legge, ponga fine a questa deplorevole inerzia che si protrae da tanto, troppo tempo”.

Il Mef, intano, è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio.