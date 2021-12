Vitto, alloggio e reddito a carico dello Stato. Danno da 180mila euro

Le Fiamme gialle di Pordenone hanno scoperto 95 famiglie straniere che avevano ottenuto vari sussidi senza averne titolo. Nel mirino, in particolare, il Reddito di Emergenza, misura istituita a favore dei nuclei familiari in sofferenza di liquidità a causa della pandemia. Il Rem prevedeva l’erogazione di un massimo di cinque mensilità comprese tra 400 e 800 euro per rata, per un massimo, quindi, di 4.000 euro all’anno.

Tra le condizioni, oltre a specifici requisiti socio-economici, spiccava quella di non essere ospite di strutture a totale carico dello Stato, tra cui, oltre a quelle sanitarie, i Centri di Accoglienza Straordinaria per Stranieri. Le indagini condotte dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Pordenone hanno permesso di individuare 95 nuclei familiari che, pur ospitati in questi Centri, hanno richiesto e percepito il sussidio per una somma complessiva pari a 178.080 euro.

Dei quasi cento capi famiglia, due sono stati denunciati alla locale Procura della Repubblica per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; gli altri 93, sono, invece, stati sanzionati per una somma complessiva di 500.236,65 euro. Tutti sono, in ogni caso, stati segnalati all’Inps per il recupero dell’indebito erogato.

Dall’inizio dell’anno sono numerosi i casi già individuati dalla Guardia di Finanza di Pordenone, tutti connotati da carenza assoluta dei requisiti per poter beneficiare delle tante misure di sostegno sociale adottate per fronteggiare il particolare momento storico.

L’impegno del Corpo nel controllo delle varie forme di illegalità mira, a fianco della perenne lotta alle varie forme di evasione fiscale, al recupero delle quote di spesa pubblica, tra cui certamente sussidi, contributi e provvidenze, studiati per garantire, nel rispetto della dignità e dei primari valori costituzionali, l’equità sociale e finanziaria dei cittadini di ogni ordine e grado.