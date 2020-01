Vivaro, notte di Capodanno con violenza sessuale

Festeggiamenti di Capodanno incandescenti a Vivaro. Intorno alle 22 del 31 dicembre, i Carabinieri e l’ambulanza sono intervenuti nell’abitazione di un operaio 30enne pakistano, impiegato in un’azienda agricola locale, che aveva richiesto aiuto sostenendo di esser stato accoltellato e malmenato.

La scena che si è presentata ai soccorritori è apparsa subito gravissima: la vittima si presentava in una maschera di sangue e in stato confusionale, mentre l’abitazione era stata messa a soqquadro. L’uomo è stato portato subito in ospedale a Pordenone dove i militari sono riusciti a ricostruire quanto accaduto. Il 30enne era stato vittima di una violenza sessuale di gruppo, terminata nel sangue.

Le successive indagini hanno consentito di risalire ai tre responsabili, tre indiani anche loro residenti a Vivaro, che sono stati denunciati per tentata violenza sessuale di gruppo aggravata, lesioni personali pluriaggravate e minaccia aggravata in concorso.