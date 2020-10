Vivevano a Londra dal 2015, ma continuano a percepire bonus e contributi

Nei giorni scorsi, i finanzieri del Comando provinciale di Gorizia, a conclusione di un’indagine di Polizia giudiziaria su un’ipotesi di frode a danno del bilancio nazionale, regionale e locale, hanno denunciato due coniugi italiani (di origine bengalese) per aver indebitamente percepito misure di sostegno erogate da vari Enti pubblici nonostante avessero in realtà trasferito la residenza del loro nucleo familiare, con tre figli minori, nel Regno Unito.

Le indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Gorizia, iniziate nel mese di giugno 2019, hanno preso avvio da una segnalazione alle Fiamme Gialle della Polizia locale di Monfalcone che, nel contesto di rapporti disciplinati da un protocollo d’intesa, ha riferito alcune anomalie nell’ambito degli ordinari compiti ispettivi.

Questo ha permesso di accertare rapidamente come i due coniugi – a partire dall’autunno del 2015 – avessero trasferito la propria residenza oltremanica, senza provvedere all’iscrizione all’Aire con l’effetto di celare la perdita dei requisiti per percepire aiuti economici e di sostegno a favore dei cittadini residenti in stato di bisogno.

La principale 'prova' a loro carico è arrivata dall’esame dei tabulati telefonici. I cellulari degli indagati continuavano ad agganciare celle britanniche. Inoltre, tutte le spese relative ai consumi in Italia di energia elettrica, gas e acqua si erano nel tempo azzerate, così come le prestazioni mediche richieste al Servizio sanitario. È stata poi acquisita documentazione comprovante lo svolgimento di attività lavorativa continuativa a Londra da parte di uno dei due coniugi.

L’esame della documentazione bancaria ha confermato che gli sporadici rientri in Italia avvenivano solo per ritirare la pensione d’invalidità italiana relativa a un figlio minorenne nonché altre misure di sostegno, oltre che per effettuare il disbrigo delle pratiche fiscali e amministrative necessarie a rinnovare le erogazioni dei benefici sociali.

In sostanza, mantenendo arbitrariamente in Italia la residenza anagrafica, i coniugi hanno beneficiato da settembre 2015 a oggi di vari benefici: pensione d'invalidità del figlio minorenne, mobilità e anticipo della mobilità, assegno per il nucleo familiare, bonus bebè, bonus Renzi e alloggio popolare con relativa esenzione Tari, percependo indebitamente quasi 60.000 euro.

Per sospendere le indebite erogazioni e provvedere al recupero delle somme illecitamente ottenute, sono state inoltrate segnalazioni agli Istituti previdenziali e agli Enti territoriali.

L’attività di indagine si inserisce nella più ampia missione istituzionale di polizia economica e finanziaria della Guardia di Finanza ed è stata favorita dai rapporti di collaborazione con la Polizia Locale di Monfalcone che esercita con attenzione le sue attribuzioni sul territorio di competenza. L’obiettivo è quelli di combattere, in modo sempre più mirato, le frodi nel settore della spesa pubblica previdenziale e assistenziale, garantendo nel contempo l’effettivo sostegno delle fasce più deboli della popolazione, contrastando il dispendio di risorse a beneficio di soggetti non aventi diritto.