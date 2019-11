Volano bottiglie di vetro, un ferito in Borgo Stazione

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Udine, insieme alla Polizia di Stato della Questura di Udine, sono intervenuti ieri sera in via Roma dove un minorenne che risiede nella zona del Manzanese era stato minacciato con una bottiglia di vetro e spinto a terra da un cittadino pakistano.

Lo straniero si è allontanato subito dopo insieme ad altri connazionali. Il minore ha riportato lievi lesioni alla schiena ed è stato curato al Pronto Soccorso del Santa Maria della Misericordia di Udine. Per lui la prognosi è di sette giorni.

I militari hanno rintracciato nelle vicinanze di via Roma altri tre stranieri, tutti i regolari sul territorio nazionale e tutti in stato di ubriachezza. Si tratta di due pakistani e un cittadino del Bangladesh. Un pakistano e il bengalese sono stati denunciati per minacce aggravate, mentre un pakistano classe 2000 per lesioni colpose.