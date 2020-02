Volano con l'auto nella scarpata

Questa mattina, al 112 è arrivata la segnalazione della presenza di una Chevrolet Matiz fuori strada. La pattuglia della Stazione dei Carabinieri di Moggio Udinese, intervenuta per i rilievi, ha constatato che sul posto non c'era il conducente, né eventuali altri passeggeri.

Il mezzo, con ingenti danni, dopo aver abbattuto il guardrail, è finito nella scarpata laterale, a circa due chilometri dell'abitato di Pontebba, lungo la strada per Passo Pramollo, facendo un salto di 50 metri. Gli accertamenti dei Carabinieri hanno permesso di appurare che i due giovani, conducente e passeggera (la compagna) nella serata precedente, per cause in corso di accertamento, avevano perso il controllo del mezzo, finendo nella scarpata.

Entrambi incolumi, i giovani residenti a Trieste, sono stati sentiti in mattinata dai militari per meglio ricostruire la dinamica. Il mezzo, completamente distrutto, è stato recuperato con un mezzo di soccorso.