Volontari da tutta la regione per riaprire le strade. Resta marcato il pericolo valanghe

Dopo il passaggio di un fronte atlantico nella serata di sabato, sulla regione permane una circolazione depressionaria con deboli correnti da sud-ovest in quota in genere meno umide.

Oggi nuvolosità variabile con schiarite e la possibilità di qualche locale rovescio anche temporalesco. Domani ancora nuvolosità variabile con qualche schiarita ma anche annuvolamenti più intensi e qualche debole precipitazione, specie verso sera e verso la costa, dove soffierà Borino.

VIABILITA’. Riaperto il guado di Rauscedo e la regionale 355 fino al km 39+786; non è più isolata, quindi Sappada.

Restano chiuse al traffico per neve o per pericolo valanghe la statale 52 Carnica dal km 59+600 (Passo Mauria); la regionale 73 Del Lumiei; la regionale 76 Della Val Raccolana dal km 15; la regionale 24 Della Val Pontaiba dal km 7+900; la regionale 23 Della Val D'Incaroio dal km 12. Risulta ancora isolata, quindi, la frazione di Sella Nevea in comune di Chiusaforte.

Stanno operando sul territorio tecnici della Protezione civile della Regione a supporto dei Comuni per attività di sgombero neve e ripristino viabilità a seguito delle abbondanti nevicate.

Diverse squadre di volontari comunali e delle associazioni di Protezione civile delle zone di pianura - 328 in totale - sono operative nei comuni montani per attività di sgombero neve, ripristino viabilità a seguito di caduta alberi sotto il peso della neve.

In particolare i comuni di intervento sono Cimolais, Claut, Erto e Casso, Andreis, Forni Avoltri, Forni di Sotto e di Sopra, Lauco, Comeglians, Paluzza, Pontebba, Prato Carnico, Rigolato, Sappada, Sauris, Chiusaforte, Tarvisio, Malborghetto Valbruna.

Nelle ultime 24 ore si sono verificati anche locali disagi alla viabilità in pianura per allagamenti di strade a causa di scrosci di pioggia nel Friuli Occidentale e nella pianura friulana.

Sono segnalate interruzioni di energia elettrica nei comuni di Resia, Rigolato, Chiusaforte, Prato Carnico per un totale di utenze disalimentate pari a 500 utenze.

SITUAZIONE FIUMI E INVASI. Situazione sotto controllo, i principali fiumi sono sotto il livello di guardia.

SOPRALLUOGO. E' stato siglato oggi dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e dal vicegovernatore, Riccardo Riccardi, il primo decreto che stanzia 1,4 milioni di euro per provvedere alle immediate necessità dei territori colpiti dall'emergenza maltempo. Seguirà, di concerto con l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti e i Comuni, una verifica puntuale per individuare gli ulteriori interventi.

Lo rende noto il vicegovernatore con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, dopo il sopralluogo effettuato in mattinata nei Comuni montani interessati dalle criticità causate dalla forte ondata di maltempo che ha isolato diverse località della montagna friulana.

"Lo stanziamento di 1,4 milioni di euro - precisa Riccardi - ci consente di mettere a disposizione del sistema le risorse immediatamente spendibili per dare supporto ai Comuni così da affrontare e superare con tempestività la situazione di emergenza".

Fra le azioni autorizzate dal documento rientrano le iniziative urgenti di protezione civile fra cui l'effettuazione dei primi interventi indispensabili a salvaguardia della pubblica incolumità e per la messa in sicurezza del territorio regionale oltre al ricorso a procedure di somma urgenza per l'affidamento diretto alle ditte immediatamente disponibili per l'appalto di opere finalizzate al ripristino delle condizioni di sicurezza del territorio.

"E' stato inoltre allertato il sistema del volontariato della Protezione civile che sta offrendo un importante supporto per aiutare i cittadini e i territori colpiti - aggiunge Riccardi -. Su richiesta di 15 Comuni, abbiamo attivato 30 gruppi comunali, 3 squadre del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) per un totale di 155 unità. Hanno dato adesione 233 volontari attraverso il portale della sala operativa regionale (Sor)".

"Quanto alla situazione di Sappada - indica il vicegovernatore - sono in corso delle azioni, in condivisione anche con la Regione Veneto, per rendere raggiungibile la località turistica montana dal versante veneto, mentre dal Fvg è già possibile farlo".

Nelle prossime ore è previsto, infatti, un vertice con Angelo Borrelli, capo della Protezione civile nazionale, e Gianpaolo Bottacin, assessore alla Protezione civile della Regione Veneto, per togliere dall'isolamento Sappada anche dal versante veneto.

Siglato oggi anche il decreto di preallarme meteo, indifferibile nelle zone segnate dall'emergenza del territorio regionale. Lo stato di preallarme si è reso necessario considerando che, a seguito delle abbondanti nevicate, il pericolo di valanghe sarà forte (grado 4) su tutta l'area montana alpina e prealpina. I fenomeni valanghivi potranno ancora interessare anche la viabilità al di sopra dei 600 metri di quota e le aree antropizzate più esposte al pericolo di valanghe sopra i 1100 metri.

"Una volta acquisite tutte le informazioni necessarie da parte dei Comuni, la Protezione civile interverrà con un nuovo stanziamento per sostenere le amministrazioni locali nel fronteggiare i danni causati dall'eccezionalità delle nevicate di queste ore". Lo hanno stabilito in un vertice questa mattina a Sappada il vicegovernatore Riccardi e l'assessore regionale Roberti. "La Regione - hanno detto Riccardi e Roberti - è pronta a stanziare nuove risorse da destinare ai Comuni per far fronte alle ulteriori necessità emerse nel corso della ricognizione".

Il punto sulla situazione verrà quindi fatto anche nei prossimi giorni con il governatore Massimiliano Fedriga per predisporre il nuovo decreto che si aggiungerà a quello già firmato oggi.