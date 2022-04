Volontariato in lutto, morto Antonio Valter Ursino

Il mondo del volontariato pordenonese piange la morte improvvisa di Antonio Valter Ursino, che si è spento, a 67 anni, nella serata della vigilia di Pasqua. Ex dipendente del Comune di Maniago, era stato tra i fondatori, nel 2010, dell'Asla Pordenone, l'associazione che sostiene i pazienti e le famiglie dei malati di Sla.

'Toni', come lo conoscevano tutti, lascia la moglie e una figlia. A piangerlo sono la comunità di Fanna, dove viveva, quella di Maniago, dove aveva lavorato, e quella d'origine, Montereale Valcellina, ma anche le tante persone che aveva conosciuto nel suo lungo impegno nel mondo del volontariato.

"Non riesco ancora a crederci", sono le parole di Michele Roveredo, ideatore dell'Asla Pordenone. "Siamo tutti senza parole. Eri un amico speciale, un fratello dall’eterno sorriso gentile. Sei stato il nostro mentore informatico, il nostro cuore pulsante della gentilezza, il nostro papà delle richieste, il nostro 'state tranquilli ci penso io'. Mi manchi già da adesso e sarà dura non averti vicino. Ovunque tu sia, sappi che la tua disabilità mi ha insegnato ad amare la vita, perché tu la parola lamentarsi, non l’hai mai usata! Avrei voluto fare di più con te e Valeria, ma siete entrati nel mio cuore e so che mi accompagnerete sempre. Asla è triste... il mondo è triste senza di te!", conclude Roveredo.